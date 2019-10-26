Balina kusmuğu bulan balıkçı zengin oldu

Jumrus Thiachot isimli balıkçı, bu yılın başlarında Tayland'ın güneyindeki Koh Samui sahilinde yürürken büyük bir taş parçası gördü.

Yaklaşık 6 kilo ağırlığındaki taşın değerli olduğunun farkında olmayan 55 yaşındaki balıkçı, kayayı evine götürdü

Daily Mail'in haberine göre başına talih kuşunun konduğunu bilmeyen Thiachot günde 25 dolar kazandığı işine devam etti.

Kayanın "ambergris" adı verilen İspermeçet balinası kusmuğu olduğundan şüphelenen Taylandlı balıkçı komlusundan yardım istedi ancak sonuç bulamadı. Daha sonra yerel yönetimdeki yetkililere sesini duyuran Thiachot'un tahminleri doğru çıktı.

İnceleme sonucunda 6 kilo ağırlığındaki cismin 320 bin dolar değerinde balina kusmuğu olduğu belirlendi.

Maddi durumu kötü olan balıkçı yetkililerle temasa geçmeden önce yaklaşık bir yıl beklediğini ifade ederek, "Çevremdekiler taşın değerini kanıtlamak için parça almak istediler ancak daha sonra testlerden bir sonuç çıkmadığını söylediler" dedi.

"Gerçeği bilmem gerekiyordu, bu yüzden yetkililerle iletişim kurdum. Artık bu taşın balina kusmuğu olduğunu biliyorum" diyen balıkçı taşı satacağını söyledi.

Balina kusmuğu, ispermeçet balinasının (sperm balinası) yediği yiyeceklerin artıklarını ağızlarından çıkarmasıyla oluşuyor. Bu bol yağlı ve kolesterol içerikli kusmuğa ambergris deniyor. Ambergrisin altın kadar değerli olmasının sebebi parfüm endüstrisinde aranan bir bileşen olması. Çünkü kusmuğun içerisinde parfümün kalıcılığını artıran ambrein adlı bir madde bulunuyor.

Çok eski çağlardan itibaren çeşitli parfüm ve koku yapımında kullanılan bu değerli taşa 'yüzen altın' da deniyor. Balina kusmuğunun başlangıçta hoş olmayan keskin bir kokusu olduğu biliniyor ancak kuruduktan sonra kusmuğun kokusu daha hoş hale geliyor.