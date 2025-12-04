Balın tadı aklında kaldı! Yaramaz ayı aynı yere ertesi gün böyle döndü

Trabzon’un Of ilçesi Keler Mahallesi'nde bir evin ikinci katında yaşanan olay, görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Mahalle sakinlerinden Mustafa Tüfekçi, evine yaklaştığı sırada balkondaki arı kovanının yerinde olmadığını görünce endişelenerek hemen eve çıktı. Evin üst katına çıkarak kovanların olduğu balkona giren Tüfekçi, gördüklerine inanamadı. Balkonun ahşap tırabzanının kırık, arı kovanlarının da dağınık olduğunu gören Tüfekçi, hemen köşede takılı güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Tüfekçi, görüntülerde evin balkonuna tırmanan ayının kovanları açıp balı afiyetle yendiğini gördü. Gece karanlığında balkona çıkan ayının balı bitiremeyince ertesi gün yeniden gelerek kaldığı yerden devam ettiği anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayının balkona ustaca tırmanışı ve yeniden aşağıya aynı ustalıkla inişi ise dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Ev sahibine bal kalmadı

Ayıya yediği balı helal ettiğini ancak ayı yüzünden kendilerine bal kalmadığını ifade eden Ahmet Tüfekçi, "Önce dışarıdan peteği göremeyince şüphelendim, geldim baktım ki burası perişan halde. Kameradan seyrettim, ayı oturmuş burada balı yemiş. Kendi başına oturmuş yemiş. Efendi gibi yedi gitti. Helal olsun ona ama biz bir şey göremedik baldan. Birinci gün geldi yedi, herhalde fazla geldi, sonra çekti gitti. İkinci gün yeniden geldi, aynı şekilde yedi. Biz de kameradan izledik. Benden başkasının evlerine, arılarına da saldırdı, onların da ballarını yedi" şeklinde konuştu.