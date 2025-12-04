  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Enerji filosu genişliyor: 6. Sondaj gemisi Mersin’de

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Enerji filosu genişliyor: 6. Sondaj gemisi Mersin’de

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım daha atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) devredilen ve henüz ismi belirlenmeyen 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi. Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip olan gemi, akreditasyon süreçlerinin ardından Karadeniz'de 6 yeni keşif kuyusu açmak üzere görevlendirilecek.

#1
Foto - Enerji filosu genişliyor: 6. Sondaj gemisi Mersin’de

Türkiye’nin enerji filosuna katılımı süren yeni derin deniz sondaj gemilerinden ikincisi, Mersin'e ulaştı. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinin ardından envantere eklenen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Bu gemi, filodaki 5. ve 6. ikiz gemilerden ikincisi olma özelliğini taşıyor.

#2
Foto - Enerji filosu genişliyor: 6. Sondaj gemisi Mersin’de

Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisinden ilkinin 30 Eylül'de ulaşmasının ardından ikincisi de Mersin'e açıklarına geldi.

#3
Foto - Enerji filosu genişliyor: 6. Sondaj gemisi Mersin’de

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

#4
Foto - Enerji filosu genişliyor: 6. Sondaj gemisi Mersin’de

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

#5
Foto - Enerji filosu genişliyor: 6. Sondaj gemisi Mersin’de

"Gemimiz, Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin, "6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak." ifadesini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız gazetesi ‘ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı’ Dünya standartlarını Türkiye belirliyor
Gündem

Fransız gazetesi ‘ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı’ Dünya standartlarını Türkiye belirliyor

Fransız basınından La Nouvelle Tribune analizinde “Türkiye’nin başarısı farklı bir boyuta sahip. KIZILELMA ile Türkiye, radar, füze ve hava ..
CHP'de ilk çatlak! Özel ve İmamoğlu arasında gerilim büyüyor
Gündem

CHP'de ilk çatlak! Özel ve İmamoğlu arasında gerilim büyüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile “İmamoğlu Suç Örgütü” lideri Ekrem İmamoğlu arasında Meclis’teki TRT oylamasının ardından ilk gerginlik yaş..
‘Müslüman biri bana saldırdı’ dedi gerçek bakın ne çıktı! Rahibenin alçak yalanı elinde patladı
Dünya

‘Müslüman biri bana saldırdı’ dedi gerçek bakın ne çıktı! Rahibenin alçak yalanı elinde patladı

Hırvatistan'da "Müslüman göçmen 'Allahüekber’ diyerek bana saldırdı" diyen rahibenin kendini yaraladığı ortaya çıktı. Emniyet, kadın hakkınd..
Mars'taki kayanın içinden hayrete düşüren bir şey çıktı!
Yaşam

Mars'taki kayanın içinden hayrete düşüren bir şey çıktı!

Mars’taki robot sıradan görünen bir kayayı yanlışlıkla ezdiğinde içinden çıkan saf elementel kükürt kristalleri bilim insanlarını hayrete dü..
Yunanistan Türkiye'den gönderilen fındıkları Salmonella tespit edilince geri gönderdi!
Gündem

Yunanistan Türkiye'den gönderilen fındıkları Salmonella tespit edilince geri gönderdi!

Yunanistan’a ihraç edilen Türk fındığı Salmonella mikrobu içerdiği gerekçesi ile sınırdan içeri almadı. AB RASFF raporuna göre fındıklarda “..
"Daltonlar" soruşturmasında flaş gelişme
Gündem

"Daltonlar" soruşturmasında flaş gelişme

Liderliğini Rusya’da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütüne yönelik iddianame..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23