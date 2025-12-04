Haber Merkezi Giriş Tarihi: Enerji filosu genişliyor: 6. Sondaj gemisi Mersin’de
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım daha atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) devredilen ve henüz ismi belirlenmeyen 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi. Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip olan gemi, akreditasyon süreçlerinin ardından Karadeniz'de 6 yeni keşif kuyusu açmak üzere görevlendirilecek.