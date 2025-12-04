  • İSTANBUL
Doğa
6
Yeniakit Publisher
Mandaların kaplıca keyfi

IHA Giriş Tarihi:
Mandaların kaplıca keyfi

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcasına temizlenmeye götürülen mandaların kaplıca keyfi havadan dronla görüntülendi.

#1
Foto - Mandaların kaplıca keyfi

Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde, kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen manda temizliği yine ilgi çekici görüntülere sahne oldu.

#2
Foto - Mandaların kaplıca keyfi

Temizlenmeleri için kaplıcaya götürülen mandaların sıcak sulardaki keyfi, akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Veysel Akşahin tarafından dronla görüntülendi.

#3
Foto - Mandaların kaplıca keyfi

Yaklaşık 40 derece sıcaklıktaki kaplıca suyu, özellikle kış aylarında vatandaşlar tarafından hayvanların bakımında doğal bir temizlik yöntemi olarak kullanılıyor.

#4
Foto - Mandaların kaplıca keyfi

Mandalar, kaplıcanın sıcak suyunda zaman geçirerek hem temizleniyor hem de kışın soğuk havasından korunuyor. Dronla kaydedilen görüntülerde, kaplıcada yoğun şekilde bulunan mandalar ve çevredeki diğer büyükbaş hayvanlar adeta Afrika savanlarını andıran bir manzara oluşturdu.

#5
Foto - Mandaların kaplıca keyfi

Bölge halkı, her yıl tekrarlanan bu doğal ve sıra dışı manzaranın artık Budaklı’nın simgelerinden biri haline geldiğini belirtiyor.

