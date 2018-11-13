Balıktaki yüksek omeganın sırrı

Spirulinanın içeriğindeki vitaminlerin, minerallerin, proteinin kendiliğinden içinde olması, dışarıdan ilave edilmemiş olması vücutta emilim miktarının % 90'lara kadar varmasını sağlıyor.

Ispanaktan % 2300 daha fazla demir içeriyor

Havuçtan % 3900 daha fazla beta karotene sahip.

Spirulina, kırmızı ete göre % 375 daha fazla proteine ​​sahip.



Buğdayla aynı E vitamini seviyesine sahip.

Çiğ karaciğerden dört kat fazla B12 vitamini var.

Bir gramda, sütten 26 kat daha fazla kalsiyumu var.

Yaban mersininden % 400 daha fazla antioksidan içerir.

Spirulina, Omega 3, 6 ve 9s içerir ve özellikle Omega-3s'i yüksektir.

A, C, D ve E vitaminlerinin kaynağıdır.

Doğal olarak iyot bakımından zengindir.

B-1, B-2, B-3, B-6, B-9 (folik asit), potasyum, kalsiyum, krom, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum, sodyum ve çinkonun kaynağıdır.

Kalp ve eklemler için önemli bir yağ asidi olan GLA'nın en bilinen kaynaklarından biridir.

On sekiz farklı amino asit yüklüdür.

FAYDASI YOK, YOK!

Balıklar, yüksek omega içeriğini nerede buluyorlar? Spirulina yemelerinden.. Omegalar, kalp hastalıklarıyla mücadele, artrit, osteoporoz, diyabet ve depresyonun yanı sıra kötü kolestrolü düşürmede gereklidir.

Yüksek B12 vitamini içeriği, sağlıklı sinir dokusunun gelişimi ve vücudun her hücresinin metabolizması için mükemmel bir yöntemdir.

Bu, Spirulina'nın sinir hasarına ve fibromiyalji gibi hastalıklara yardımcı olduğu anlamına gelir.

Spirulina aynı zamanda sağlıklı bağışıklık, dişler, kemikler, mukoza zarları, cilt ve gözler için gerekli olan besleyici bir madde olan A vitaminine dönüştürülen yüksek beta karoten içeriği ile biliniyor.

Vücudu iyi beslediği için vücut direncini artırıyor ve enerji veriyor.

Stres, sigara, alkol, hava kirliliği gibi vücudumuzu olumsuz etkileyen dış etkenlerden vücudu korumaya ve temizlemeye yardımcıdır. Sivilce, aknelerin giderilmesine yardımcıdır.



Şeker, tansiyon, kolesterol, sindirim, kansızlık, gastrit, ülser, kemik erimesi, cilt güzelliği, kilo problemi olanlara yararlı..

Organik demir ve kalsiyum sayesinde sağlıklı kemik, sinir, kan ve kas dokusuna etkili bir destek..

Şimdi bu yazıyı okuduktan sonra heveslenip denizde değil seralarda yetiştirilmiş spirulina tozunun tabletini almaya kalkışmayın. Ucuzdur ama deniz yosunu değildir. Aslı ise dışarıdan geliyor ve pahalı..

"Param çok alırım yani!" diyenler, n'apalım alsın.. Diğer okurlarımızın da bilgisi olsun..

100 gr levrek etinin yaklaşık 1/4'ü proteindir. Bu durumda 250 gr'lık bir levrekten elde edeceğimiz protein miktarı 40 gramdan az olamaz. Bu 40 gram proteini ne kadar spirulina tableti sağlar?

Ege Üniversitesi üretimi tabletler, 500 mg kurutulmuş spirülina ihtiva ediyor. Bunun % 60'ı protein ise bir tablette 300 mg proteinimiz olur. Yuvarlak hesapla 1 gram için 3 tablet almamız gerekir. 10 gram için 30, 40 gram için 120 tablet. Şişe'de 85 tablet mi var?

O zaman 20 liralık 1.5 şişe tüketmemiz lazım ki bizim levreğe eşit miktarda amino asit almış olalım. Burada bitkisel protein, hayvansal protein farkına hiç girmiyoruz.