İstanbul’da bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangının sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, yangın neden çıktı?

Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın neden çıktı? Balıklı Rum Hastanesi yangın son durum

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı, itfaiye ekipleri binada soğutma çalışmaları yapıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

İstanbul'a, Zeytinburnu'na, Kazlıçeşme Mahallesi'ne ve Başhekiminin şahsında şifa dağıtan sağlık çalışanları ile hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Can ile ilgili bir sıkıntımız, bir kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız hamdolsun söz konusu değil." dedi.

Yangının sebebinin şu anda bilinmediğini, tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılacak incelemeler ve verilecek raporun yangının nedenini ortaya çıkaracağını vurgulayan Yerlikaya, İBB ve AFAD ekiplerinin bölgede olduğunu kaydetti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise yangının saat 12.50 gibi çatıda çıktığını belirterek, "Şu ana kadar 102 yaşlı hasta tahliye edildi. Şimdi son bölümdeki çatıyı söndürme çalışmaları devam ediyor Sevindirici olan herhangi bir can kaybının olmaması. Bu büyük yangını çok şükür atlatmış olduk." dedi.

Başkan Arısoy, yangının çıkış nedeninin daha sonra itfaiyenin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacağını bildirdi.

Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi Stati Leana da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ölü, yaralı çok şükür yok. Dumandan etkilenen bile çok şükür yok." dedi.