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Balıkesirspor’un düzenlediği Hadise konseri ertelendi

Balıkesirspor yönetiminin gelir elde etmek için düzenlediği Hadise konseri ileri bir tarihe ertelendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
Balıkesirspor’un düzenlediği Hadise konseri ertelendi

Balıkesirspor yönetiminin gelir elde etmek için düzenlediği Hadise konseri ileri bir tarihe ertelendi. 13 Eylül’de oynanacak olan Ümraniye maçında yeni transferlerin taraftarlarla buluşmasını sağlamak adına konserin iptal edilliği belirtildi.


Balıkesirspor Kulübü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği üzere 3 dönemdir kapalı olan transfer tahtasının, transfer sezonunun son günü olan 02.09.2019 tarihinde ve bitime sadece dakikalar kala yönetim kurulumuzun yoğun uğraşları sonucunda açılması sağlanmıştır. Ve bunun akabinde 12 yeni futbolcu ile anlaşmaya varılmıştır. Uzun aradan sonra yapılan bu yeni transferler hem kulüp bünyesinde hem de taraftarlarımız nezdinde büyük heyecan uyandırmıştır. Hafta içi açıklanan fikstür programı uyarınca 13.09.2019 tarihinde oynayacağımız Ümraniye karşılaşmasını; hem maçın önemi hem de yeni transferlerimiz ile taraftarlarımızı bir an önce buluşturmak, kendi saha avantajımızı kullanmak ve büyük taraftarımız önünde oynamak adına 14.09.2019 Cumartesi günü yapılması planlanan Hadise konserini ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.


Organizasyon şirketi ile yapılan görüşmeler neticesinde, satışa sunulan biletlerin ertelenen tarih de gerçekleştirilecek konser gününde de geçerli olacağı, bu sebeple bilet satın alan vatandaşlarımızın biletlerini atmamaları gerektiği, konserin iptal olması durumda ise bilet paralarının Store mağazalarımızdan iade edilebileceği kararı alınmıştır".

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
  1. konser

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