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Spor

Balıkesirspor’da Menemenspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:49:33 -
Balıkesirspor’da Menemenspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

TFF 1.lig ekiplerinden Balıkesirspor pandemi sonrası oynayacağı ilk maç olan Menemenspor maçının hazırlıklarını Balıkesirspor Tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.


20 Haziran Cumartesi günü 20.00’de Atatürk Stadyumunda konuk edeceği ege temsilcisi ile son 6 haftalık periyoda başlayacak olan Balıkesirspor pandemi kapsamında maçlarını seyircisiz oynayacak. Balıkesirspor tesislerinde çalışmalarını bir süredir sürdüren Kırmızı-Beyazlılar yapılan 2 korona testinden de takım olarak negatif sonuçla çıktı.

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