Balıkesirspor-MKE Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
1.Lig'in 34.haftasında Balıkesirspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Peki, Balıkesir Ankaragücü maçı kaç kaç?
1.Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesirspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Balıkesirspor-MKE Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti. Ankaragücü'nün gollerini 13.dakikada Kwabena ve 69.dakikada Yasin Güreler kaydetti. Ankaragücü bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti.