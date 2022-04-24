  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden'ın küstah sözlerine Türkiye'den sert cevap

Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'da! Bayram tatili kaç gün olacak?

Canlı yayında gıda deneyi yapıldı! Domatesten çıkan sonuç 'yok artık' dedirtti

Türk gençlerini ülkesine çağırdı: Bir savaşı, düşmanlığı paylaştık

Türkşeker'den şeker zammı açıklaması: Şekerin tadı...

Türkiye'de üretildi: ATAK helikopterdeki motordan daha güçlü! Motor gücünü duyanlar şaşırıyor

Başkan Erdoğan'dan 24 Nisan mesajı: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim

Android telefonlarda şarjın çabuk bitmesine neden olan olay keşfedildi! İşte bunu düzeltmenin yolu…

Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı "Ödemek zorunda"

Böylesini yapsa yapsa hangi parti yapmıştır? Devletten memurlara öğretmenlere ‘sarhoş gezin’ tavsiyesi
Spor Balıkesirspor-MKE Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
Spor

Balıkesirspor-MKE Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

1.Lig'in 34.haftasında Balıkesirspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Peki, Balıkesir Ankaragücü maçı kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2022-04-24 21:19:00 - 2022-04-24 22:25:55
Balıkesirspor-MKE Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

1.Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesirspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Balıkesirspor-MKE Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti. Ankaragücü'nün gollerini 13.dakikada Kwabena ve 69.dakikada Yasin Güreler kaydetti. Ankaragücü bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay