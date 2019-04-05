Balıkesirspor Baltok’ta mali kriz

Balıkesirspor Baltok’ta teknik heyet ve futbolcular yaşanan mali durumla ilgili basın toplantısı düzenledi. Futbolcular alacaklarının 15 Nisan tarihine kadar ödenmesini istedi.

Balıkesirspor Teknik Direktör Giray Bulak, takım kaptanları, futbolcular, Yönetim Kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın ile beraber basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Bulak, "Oyuncularım, teknik heyet, ve kulüp çalışanlarımız eylül ayından bu yana maaşlarımızı almadan, fedakarca işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız duyarlı davranarak ocak ayında federasyona başvurmadılar. Oyuncularım haklarını korumak için Nisan 15’ten sonra alacakları için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuracaklar" dedi.

"Oyuncularımın bu haksızlığı yaşamasına izin veremem"

Önemli bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Bulak, "Yaptığımız, yaşadığımız sorunları biliyorsunuz. Ama ülke genelindeki seçimlerden ötürü bizim de yönetimimizle yaptığımız toplantılarda yönetimimize bir zaman tanımamız gerektiğini ve bu zaman içerisinde bir durulma yaşayacağımızı söylemiştik. Bu anlamda 31 Mart’taki seçimlerden sonra bazı şeylerin olabilmesi için birbirimizi bekledik. Şimdi seçimler oldu. Bu seçim süreci içerisinde çocuklarımızın birçok alacakları vardı. Kendileri buna çok sabır gösterdiler. Zaman tanınması konusunda yönetim de ricada bulunmuştu. Seçim olursa birçok şeyin aşılabileceğini, sorunların giderilebileceğini söylemişlerdi. Bu doğrultuda ben de çocuklara söz vermiştim. Şimdi mayısın ortasında ligler bitiyor. Ocak, şubat ayında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuran oyuncular Türkiye genelinde sorunlarını mart ayında çözüyorlar. Mart ayında ödemeleri yapılacak ama bizim çocuklarımız çok duyarlı davrandılar. Bizden ayrılan arkadaşlar hem bizden hem de gittikleri yerlerden alacaklarını alacaklar. Bu çocuklarımız bu kadar fedakarlık yapmalarına rağmen hep kendilerini alkışladık. Balıkesirlilik duruşu budur dedik. Taraftar, basın sahip çıktı. Ben de alkışlıyorum onları. Ben onların önlerine geçtim ve her şeyi söylüyorum. Onların bu şehirde kötü pozisyona düşmelerini istemiyorum. Çünkü insanlar para konusu gündeme geldiği zaman yanlış düşünüyorlar. Dolayısıyla alacaklarını ancak 15 Nisan’dan sonra ama hakları doğacaktır. Bu vakti geçirirlerse o haklarından da faydalanamayacaklar. Onların bu haksızlığı yaşamalarına izin veremem" şeklinde konuştu

"Eylül ayından bugüne kadar maaş almadan çalışıyoruz"

Bulak, futbolcuların fedakarlık yaptıklarını ve onlara karşılığını veremediklerini dile getirerek, "Çocukların ricası şudur; biz bu şehrin ismini hep dik tuttuk. Ve iyi oynayarak, mücadele ederek şehri sahiplendik. Şimdi şehrin ileri gelenleri bizi sahiplensin. Yoksa farklı bir şey yapacakları yok ama lütfen bu çocukların haklarını yerine getirelim. Belediye başkanımız bizim yanımızda biliyoruz ama hep söz, hep söz bu zamana kadar gelindi. Bundan sonra eyleme geçilmesi lazım, para ödenmesi lazım. 15’ine kadar bu çocukların niyeti zaman tanıyıp 15’inden sonra paralarının ödenmesidir. Şehrin bizim sorunlarımızı bilmesini istiyoruz. Bu çocukların hala prim alacakları var içeride. Bu çocuklarımız alacaklarının birçoğunu almadılar. Mesela personelimiz 5 aydır maaş almıyor. Antrenör kadrosu eylülden bu yana maaş almıyor. Dolayısıyla hem bu oyuncular hem çalışanlar hem hoca kadrosu artık yaptığı bu fedakarlığın karşılığını bekliyor" şeklinde konuştu.

Kaptan Atilla: "Balıkesirspor Kulübü’nü herkesten çok sahiplendik"

Teknik Direktör Giray Bulak’tan sonra söz alan Kaptan Atilla Özmen de yaptığı açıklamada, "Hocamızın dediklerine bir bir katılıyoruz. Ben bir Balıkesirli olarak konuşuyorum. Hepimiz inanın nüfus kağıdında Balıkesir yazan çoğu insandan daha fazla bu kulübü sahiplendik. Şunu da söylemek istiyoruz; şehrimiz bir seçim sürecinden geçti. Hiçbir zaman ne bir antrenmana çıkmama ne bir basın açıklaması yapma gereği duymadık. Çünkü Balıkesir gibi büyük bir camiayı siyasete alet etmek istemedik. Çok büyük sıkıntılarımız vardı. Hocamıza bizden sözcü olmasını istedik. Gerçekten böyle bir camiaya sahip çıkılmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.