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Balıkesirli gençler Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek

Balıkesir Şehit Prof.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
Balıkesirli gençler Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek

Balıkesir Şehit Prof. İlhan Varank Bilim Sanat Merkezinde görevli Fizik Öğretmeni Nihal Arı Korkusuz danışmanlığında,Serenay Akgün ve Sude Aksaray tarafından hazırlanan proje Türkiye’yi Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışmasında temsil etme şansı kazandı.


Şehit Prof. İlhan Varank Bilim Sanat Merkezinde görevli Fizik Öğretmeni Nihal Arı Korkusuz danışmanlığında,Serenay Akgün ve Sude Aksaray tarafından hazırlanan ‘Kablosuz Veri Aktarımı ve Flex Sensör Kullanılarak Öğrenebilen Protez El Tasarımının Geliştirilmesi’ isimli projesi TÜBİTAK Teknolojik Tasarım alanından yer alan projeler arasında Türkiye birinciliğine layık görüldü. Türkiye final sergisinde yer alan 220 proje arasında Prof. Dr. Saadet Büyükalaca Özel Ödülünü almaya hak kazandı. Türkiye’yi yurtdışı yarışma ve etkinliklerde temsil edecek projelerin belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından alanında uzman akademisyenlerden oluşan jüriye sunulan proje, jüri tarafından Avrupa Birliğinin saygın yarışmalarından biri olan Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması “EU Contest For Young Scientists (EUCYS)” 2019’a katılmak üzere seçildi. Elde edilen bu başarı ile ülkemizi temsil edecek 3 projeden birisi olma hakkını kazandı. Her yıl farklı bir Avrupa Birliği Kentinde düzenlenen yarışma bu yıl Sofya’da 31. Kez tekrarlanacak. Uluslararası platformda düzenlenen yarışmaya 39 farklı ülkeden projeler katılacak. Genç bilim adamlarına alanlarındaki uzmanlarla tanışma fırsatı sunan yarışma ayrıca girişimciler ile projeleri bir araya getirme amacı taşıyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
  1. bilim
  2. sanat
  3. sergi

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