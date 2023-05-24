Balıkesirli genç çiftçi, Erdoğan’a teşekkür etmek için traktörüyle yola çıktı

Karesi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi’nde dedesi ve babasının mesleği olan hayvancılığı sürdürmek isteyen Kahraman, 2018 yılında Manyas Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre çalıştığı firmadan ayrılan Kahraman, kendi işletmesini kurmak için hayvancılık kredisine başvurdu.

Kazancına kazanç ekledi

Onay sürecinin ardından 100 bin lira krediyle 10 büyükbaş hayvan alan Kahraman, zamanla işlerini büyüttü. Hayvanlarının sayısını 54’e yükseltti. Silaj, balya ve yem karma ekipmanları ve yemler için de 200 bin lira kredi alan Kahraman, hayvanlarından 24’ünü satarak kazancını artırdı. Şu anda 30 büyükbaş hayvanından elde ettiği sütleri satarak geçimini sürdüren Kahraman, işlerini ilerletip büyük bir işletme kurmayı hedefliyor.

İşleri büyüttü

Faizsiz ve uygun ödemeli kredilerle işletme sahibi olan Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek için traktörüyle Ankara’ya gitme kararı aldı.

Anne Mücevher Kahraman da mahalle meydanında dua edilmesinin ardından oğluna Erdoğan’a götürmesi için Türk bayrağı, yumurta ve köy ekmeği verdi.

Seçkin Kahraman, genç yaşta işletme sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Önceden ailece tek inek sahibi olduklarını belirten Kahraman, anne ve babasıyla işleri büyütmeye karar verdiğini vurguladı.

Faiz yok

Kahraman, Ziraat Bankası’na müracaat ederek, faizsiz, 2 sene ödemesiz 5 yıl vadeli kredi çektiğini anımsattı. “İlk krediyle 10 gebe düve aldık, onlar doğum yaptı. Traktörümüz küçük geldiği için bir kredi başvurusunda daha bulunduk. Bu destek sayesinde de hayal edemeyeceğimiz bir traktör satın aldık” dedi.

Balıkesirli genç çiftçi, şu anda günde 200 litre süt elde ettiğini; aylık kazancının 50-60 bin lirayı bulduğunu kaydetti.

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Önemli imkânlar

İşlerini daha büyütmeyi hedeflediğini anlatan Kahraman, “18 yaşıma girdiğimde devletim bana önemli bir imkân verdi, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunmak için Ankara’ya gidiyorum. Cumhurbaşkanı’mız bana yeni bir kapı açtı, ben de elini öpmek için Ankara’ya gideceğim. Bu işi hakkıyla yapıp da ‘Kazanamıyorum’ diyen birisi bence yalan söylüyor. Devletin verdiği kredileri yine bu işi yapmak için harcamak gerekir, harcamayıp araba ve ev alanlar kaybediyor” diye konuştu.

Baba Adil Kahraman da oğlunun devletin verdiği birçok krediden yararlanarak iş sahibi olduğunu ifade etti.