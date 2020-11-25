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Aktüel Balıkesir'in eğitimdeki başarı çıtası "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi"yle yükselecek
Aktüel

Balıkesir'in eğitimdeki başarı çıtası "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi"yle yükselecek

Vali Hasan Şıldak: - "Eğitim alanında bir dinamizm, heyecan ve rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyoruz" - "Projenin amacı okullardan mezun olan ve bilhassa liseye giriş sınavıyla yükseköğretim sınavına girecek olan çocuklarımızın daha donanımlı, daha hazır, daha motive edilmiş ve desteklenmiş şekilde bu sınavlara katılmalarını istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:05:37 -
Balıkesir'in eğitimdeki başarı çıtası "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi"yle yükselecek

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir Valiliğince hayata geçirilen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiyle (BİGEP) öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin enerjisi yükseltilecek, heyecanı ile motivasyonu artırılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin de desteklediği projeyle öğrencilerin motivasyonunun artırılması ve sınavlarda daha başarılı olmaları hedefleniyor.

Kentteki tüm resmi ve özel 1108 okulun tamamında yürütülecek olan projede, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, motivasyonlarını artırmak, öğrencileri eğitsel, akademik, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleriyle desteklemek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerde yer almalarını sağlamak ve öğrencilerin çağın gerektirdiği donanımlara (Endüstri 4.0) sahip, gelişime açık, nitelikli bireyler olmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda, yürütülmekte olan uluslararası alanda Erasmus+ ve eTwinning projeleri, ulusal ve bölgesel alanda TÜBİTAK, TEKNOFEST, GMKA projeleri ve Bilim Olimpiyatları ve yerel alanda gerçekleştirilecek projeler BİGEP'in bu bileşeniyle yürütülecek.

Ayrıca, proje tabanlı çalışmalar takip edilecek, yapılan çalışmalar ödüllendirilip yıl sonu sergilenmesi sağlanacak.

Balıkesir'de eğitim kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği projede, yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli arasında işbirliği gerçekleştirilerek akademik, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal alanda çalışmalar gerçekleştirilecek.

Okullardaki 8 ila 12. sınıf öğrencilerinin deneme sınavları EBA Akademi modülü üzerinden AYT ve TYT sınavları yapılacak.

Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime de uygun olan projede eğitim, Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı yol haritasına uygun bir şekilde devam edecek.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, BİGEP'in geniş kapsamlı bir proje olduğunu söyledi.

Şıldak, projenin Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyon belgesiyle örtüştüğünü belirterek, "Projemiz 5 ana bileşenden oluşuyor. Birincisi Akademik Başarıyı Yükseltme, ikincisi okullarımızdaki sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetleri güçlendirme, üçüncüsü proje yazılımlarına katılımları artırma, dördüncüsü yenilikçi sınıf ortamlarının zenginleştirilmesi, sayısının artırılması, beşincisi uzaktan eğitim modülünün yaygınlaştırılmasıdır." diye konuştu.

Eğitimi birinci öncelik haline getirip Balıkesir'in eğitim şehri olma yolculuğunu daha da hızlandırmak istediklerini vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Bizim bu ürettiğimiz proje hem uzaktan eğitimi hem de yüz yüze eğitimi destekleyici mahiyettedir. Projemizle ilgili okullarımızdan olumlu geri dönüşler alıyorum. Büyük bir destekle inşallah yıl içinde bunu benim takibimle gerçekleştireceğiz. Balıkesir eğitime gönül vermiş insanlarla dolu, eğitim burada gerçekten öncelikli bir kavram. Bunun altını doldurarak yerel yönetim, kamu, meslek kuruluşları olarak bu alanı desteklemek istiyoruz."

- "Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi ödüllendireceğiz"

Şıldak, projeyle çok olumlu sonuçlarla karşılaşılacağını dile getirdi.

Öğrencilerin bu projeyle sınavlara daha hazır hale geleceğini vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Projenin amacı okullardan mezun olan ve bilhassa liseye giriş sınavıyla yükseköğretim sınavına girecek olan çocuklarımızın daha donanımlı, daha hazır, daha motive edilmiş ve desteklenmiş şekilde bu sınavlara katılmalarını istiyoruz. Aynı zamanda eğitim alanında bir dinamizm, heyecan ve rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyoruz çünkü projemizin bir farklılığı da yıl sonunda yapılacak objektif değerlendirmelerle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yönetimlerimizin performansını ölçeceğiz. Bu ölçüm sonucunda da öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi ödüllendireceğiz."

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