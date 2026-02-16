Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dehşete düşüren olay
Balıkesir'de sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile vurmuş kadın cesedi bulundu.
Sarımsaklı Plajı'ndaki sahilde ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Cesedin Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor.
