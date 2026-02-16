  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 3 işçiden biri yaralı kurtarıldı Cumhurbaşkanının Ramazan çağrısına marketlerden tam destek: Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz! Zafer Partisi’nde kılıçlar çekildi: Yolsuzluk kavgası! IMF'den Türkiye’ye övgü: Süreç başarılı ilerliyor MHP’li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi’nden çıkardı Bu defa Mamdani kovdu CHP'den emekli üzerinden siyasi şov: "Hayali" ikramiye teklifi! Emekli ikramiyeleri 28 bin lira mı oluyor? Kararlı ve etkin Türkiye AB’yi ayağına getirdi ‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dehşete düşüren olay
Gündem

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dehşete düşüren olay

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dehşete düşüren olay

Balıkesir'de sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile vurmuş kadın cesedi bulundu.

Sarımsaklı Plajı'ndaki sahilde ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor.

Avrupa'da savaş korkusu!
Avrupa'da savaş korkusu!

Avrupa

Avrupa'da savaş korkusu!

Türk askeri Avrupa’yı zangır zangır salladı: İşte dosta güven, düşmana korku salan video
Türk askeri Avrupa’yı zangır zangır salladı: İşte dosta güven, düşmana korku salan video

Gündem

Türk askeri Avrupa’yı zangır zangır salladı: İşte dosta güven, düşmana korku salan video

İran’ına balistik füzelerinden korkan Trump şimdi ne diyecek? Almanya’da ABD’ye karşı silahlanma çağrısı
İran’ına balistik füzelerinden korkan Trump şimdi ne diyecek? Almanya’da ABD’ye karşı silahlanma çağrısı

Dünya

İran’ına balistik füzelerinden korkan Trump şimdi ne diyecek? Almanya’da ABD’ye karşı silahlanma çağrısı

Kontrolden çıkan tır yan yattı! Korku dolu anlar kamerada
Kontrolden çıkan tır yan yattı! Korku dolu anlar kamerada

Yerel

Kontrolden çıkan tır yan yattı! Korku dolu anlar kamerada

Bursa’daki korkunç kaza kamerada
Bursa’daki korkunç kaza kamerada

Yerel

Bursa’daki korkunç kaza kamerada

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23