Balıkesir'deki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir merkez Karesi ilçesindeki evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.18 Ekim 2019 Cuma 07:43
Hayatını kaybeden çocuğun yangın esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi.
Toygar Mahallesi Murat Sokak'ta Mustafa Gümüş'e ait evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 yaşındaki Yasin Yaşar Gümüş'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.
Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yasin Yaşar Gümüş'ün yangın esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi.
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