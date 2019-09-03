Balıkesir’de Zabıta Haftası kutlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin organizasyonunda, Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende; saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtında düzenlenen törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Ercan Gezgin “Halkımız için 7/24 özveriyle çalışan Zabıta Teşkilatımızın bugün 193. kuruluş yıl dönümü. Arkadaşlarımız, halkımızın; esenlik, huzur ve refahı için fedakârca çalışıyorlar, bu yüzden onları tebrik ediyorum. Kolay değil, 7/24 bu şehrin düzenini sağlıyorlar. Zabıta olmadığı zaman düzensizlik ortaya çıkıyor. Hakikaten fedakârca çalışıyor ekiplerimiz bunun için her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Her yıl 1-7 Eylül günleri arasında kutlanan “Zabıta Haftası” dolayısıyla düzenlenen törene; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Ercan Gezgin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta İdare Şube Müdürü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Şube Müdürü İsmail Erdoğan, Karesi Belediyesi Zabıta Müdürü Cem Yılmaz ile Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediyelerinin zabıta ekipleri katıldı.