  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir'de yurttaki karantina süresi dolan 164 kişi evlerine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:42:19 -
Balıkesir'de yurttaki karantina süresi dolan 164 kişi evlerine gönderildi

BALIKESİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirilerek Balıkesir'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 164 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 164 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, verdikleri hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, vatandaşların evlerine memnun döndüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 164 Türk vatandaşı, Kazakistan'dan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na getirilerek Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı