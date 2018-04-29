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Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi

Balıkesir’de narkotik polislerinin sıkı takip sonucu yakaladığı uyuşturucu satıcısı H.C., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

29 Nisan 2018 Pazar 12:44
Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi

Balıkesir’de uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs tutuklandı. Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada kullanıcı konumdaki bir şahısın üzerinden 1.18 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgulama neticesinde uyuşturucu maddeyi H.C.’den satın aldığını bildirmesi üzerine, polis ekiplerince H.C.’nin ikametinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Gözaltına alınan H.C., adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:44
  1. Balıkesir
  2. BALIKESİR
  3. UYUŞTURUCU SATICISI
  4. TUTUKLAMA
  5. NARKOTİK

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