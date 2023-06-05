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Yerel Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu
Yerel

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-06-05 20:20:00 -
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de narkotik ekiplerinin il genelinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 69 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 69 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 666 adet sentetik ecza hap, 257,81 gram metamfetamin maddesi, 29,83 gram esrar maddesi, 18,92 gram bonzai maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, 5 gram eroin maddesi, 5 adet ecstasy hap, 2 adet av tüfeği, 4 adet kartuş, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 89 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 465 TL ele geçirildi. İşlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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