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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 13:24:17 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Altınova ve Çakmak mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 16 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlıyı yakaladı.

Drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, 11 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 28 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, bir ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 24 av tüfeği fişeği, bir bıçak ve bir muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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