Balıkesir’de uçuruma ramak kala durabildi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde ormanlık alanda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçuruma az bir mesafe kala kurtuldu.27 Temmuz 2018 Cuma 10:10
Kaza, Kazdağları Hasanboğuldu mesire alanı yakınlarında meydana geldi. S.D. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma düşmeden hafif şekilde yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, aracı halatlı kurtarma vincine bağlayarak uçuruma düşmekten kurtardı.
Otomobil, bölgeye çağırılan büyük bir vinç ile kurtarıldı.
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