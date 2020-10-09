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Aktüel Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:23:59 -
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Çıplak Ada açıklarında tespit edilen düzensiz göçmenler, Türk kara sularına itildi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

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