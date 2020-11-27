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Aktüel Balıkesir'de terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı
Aktüel

Balıkesir'de terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:10:13 -
Balıkesir'de terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezi ile Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılar yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

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