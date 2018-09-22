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Balıkesir'de takla atan otomobil, yazlık sitenin bahçesine girdi

Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yazlık sitenin bahçesine girdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 17:28
Balıkesir'de takla atan otomobil, yazlık sitenin bahçesine girdi

Ayvalık’ın Çamlık Mahallesi Laka mevkiinde saat 01.00 sırlarında meydana gelen olayda, Harika K.'nin (65) kullandığı 34 ATT 11 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıktı. Takla atan araç yol kenarında bulunan bir yazlık sitenin bahçesine girdi.

Kazada araç sürücüsü Harika K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, Ayvalık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 17:28
  1. balıkesir
  2. takla atan otomobil
  3. ayvalık çamlı mahallesi

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