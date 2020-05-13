  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir'de suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:59:35 -
Balıkesir'de suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesindeki bazı kişilerin örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma, ateşli silahla yaralama ve tehdit suçlarına karıştıklarını belirledi.

İlçedeki 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı.

Zanlılara ait adreslerde özel eğitimli narkotik köpeği Piyon ile yapılan aramalarda 136 gram kubar esrar, 247 kök kenevir, 225 gram metamfetamin, 107 adet sentetik uyuşturucu hap, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 tabanca, 48 tabanca fişeği, 6 av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 6 bıçak, 11 adet 1 dolarlık banknot, 50 dolar ve 22 bin lira ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı