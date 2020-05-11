Balıkesir’de sokağa çıkan 387 kişiye ceza

Balıkesir’de sokağa çıkma yasağına uymayan 387 kişiye polis ve jandarma ekipleri tarafından ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa ceza yazıldı. Balıkesir’de uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan 387 kişiye para cezası yazdı.

Belirli şartlar dışında Balıkesir’in de aralarında olduğu 24 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis ve jandarma tarafından uygulama yapıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde Cumartesi ve Pazar günü yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 387 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.