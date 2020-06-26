  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir'de silahlı saldırı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-26 00:44:50 -
Balıkesir'de silahlı saldırı: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Mehmet Dalaklı (24), Kadıköy Mahallesi'ndeki mezarlık yakınında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Dalaklı'yı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Dalaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı