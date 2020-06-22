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Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:39:35 -
Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 ay süren teknik takip sonucu zanlıların Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde 9 kaçak silahın satışını yaptıklarını belirledi.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 5 tabanca, av tüfeği, 133 mermi, 10 deforme olmuş kovan, 6 sökülmüş kurusıkı tabanca malzemesi, 68 şarjör ve torna makinesi ele geçirdi.

Zanlılardan 6'sını gözaltına alan ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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