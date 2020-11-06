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Aktüel Balıkesir'de şeker pancarı yüklü kamyon devrildi 2 kişi yaralandı
Aktüel

Balıkesir'de şeker pancarı yüklü kamyon devrildi 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:53:25 -
Balıkesir'de şeker pancarı yüklü kamyon devrildi 2 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, şeker pancarı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadir Çoban idaresindeki 10 HC 803 plakalı şeker pancarı yüklü kamyon, Balıkesir-Edremit karayolu Has Çakılı mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Kazada, araçtaki çuvallarda bulunan şeker pancarları yola saçıldı.

Yaralanan sürücü Çoban ve araçtaki Hüseyin Deniz, sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.


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