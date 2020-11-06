Balıkesir'de şeker pancarı yüklü kamyon devrildi 2 kişi yaralandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, şeker pancarı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kadir Çoban idaresindeki 10 HC 803 plakalı şeker pancarı yüklü kamyon, Balıkesir-Edremit karayolu Has Çakılı mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.
Kazada, araçtaki çuvallarda bulunan şeker pancarları yola saçıldı.
Yaralanan sürücü Çoban ve araçtaki Hüseyin Deniz, sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.