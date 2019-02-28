0553 313 94 23

Balıkesir’de sağlık çalışanlarına rekor maaş promosyonu

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde Türkiye çapındarekor fiyat elde edildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 20:09
Balıkesir’de sağlık çalışanlarına rekor maaş promosyonu

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde Türkiye çapındarekor fiyat elde edildi. İhale sonunda il genelinde çalışan 11 bin 306 sağlık çalışanı tek seferde peşin olarak 2 bin 900 lira promosyon ödemesine hak kazandı.



Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını kapsayan promosyon ihalesinde Halk Bankası ile anlaşmaya varıldı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli 4D taşerondan devrolan işçiler dahil olmak üzere yaklaşık 11 bin 306 kişiyi kapsayan banka promosyon ihalesi çok sayıda bankanın katılımı ile gerçekleştirildi. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda başlayan açık artırma 4,5 saat süren yoğun bir teklif pazarlığının ardından 2 bin 900 lira üzerinden promosyon ödemelerinin yapılması konusunda Halk Bankası ile anlaşmaya varıldı. Sözleşme önümüzdeki günlerde atılacak resmi imzalarla birlikte, ilk etapta 2 bin 757 kişinin alacak olduğu promosyon ödemesi 15 Nisan itibariyle personellerin maaş hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Diğer bankalarda devam eden sözleşmelerinin bitimiyle beraber tüm personel 36 aylık süre zarfından süreleri dikkate alınarak ödemeleri yapılacak. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop yaptığı açıklamada “Personelimize tek seferde 2 bin 900 lira gibi bir promosyon ödemesini kazandırmaktan ve bu kazanımda taşerondan devrolan personelimizin de yararlanacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı
    1. Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı
    2. ABD temsilcisinin Taliban heyetiyle..
    3. "15. İstanbul Japon Filmleri Festivali"
    4. Netanyahu yolsuzluk, rüşvet ve görevi..
    5. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel..
    6. Fatma Betül Sayan Kaya: 28 Şubat'ı 5..
    7. Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması
    8. ABD’nin masa oyunlarına kaybetmişti!..
    9. Eşini öldüren sanığın duruşması ileri..
    10. Avrupa borsaları İngiltere hariç..
    11. Balıkesir’de sağlık çalışanlarına..
    12. Bakan Pakdemirli: “Fındık bahçelerinde..
    13. "Cumhurbaşkanımızın armağanı olan..
    14. Hamam cinayetinin sanığı için..
    15. Yurttan kaçan 3 kız, kuaförün..
    16. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    17. Fulham'da Ranieri dönemi sona erdi
    18. Kulüpler Birliği, Yıldırım Demirören’e..
    19. İş adamı cinayetinin zanlıları hakim..
    20. Caminin musluklarını çalarak kaçtılar
    21. Yüksekova’da kar yağışı hayatı felç..
    22. Avrupa'daki Filistinli büyükelçiler..
    23. Binali Yıldırım’a Zeytinburnu’nda..
    24. Şekerbank'tan 2018'de 86,4 milyon lira..
    25. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    26. BM'nin raporu Gazzeli hukuk..
    27. Eski kriminal müdürüne FETÖ’den hapis
    28. Doğu Akdeniz'de milyarlarca metreküp..
    29. Bilecik Belediye Spor Basketbol,..
    30. 789 parça tarihi eser ele geçirildi, 2..
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar