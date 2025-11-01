  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başsavcılıktan Hüseyin Gün açıklaması

CHP'nin ortağı olduğu banka iyi kar yaptı

CHP’li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10’a çıktı!

Mercedes, Audi, BMW ve Volkswagen'e darbe vuruldu! Togg'dan büyük bomba

Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş’a saygısızlığı kınadı: Muhalefet etmekle terbiyesizliği ayırt edemiyorlar!

MHP, polise yumruk atan ilçe başkanının biletini anında kesti: Görevden alındı

İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!

‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyenlerin maskesi indi! Sözcü'de Halk TV'de ve TV5'te bu ayarı izleyemezsiniz

İsrail daha ne kadar alçalacak? Terör devletinin katilleri masum hayvanları da katletti

Ateşkesi ihlal eden İsrail'e "İstanbul" darbesi
Gündem Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!
Gündem

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah 07.58’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bölgede bazı vatandaşlar evlerinden çıkarken, yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı uyarılarda bulundu. Sındırgı çevresinde yaşayanlar, depremin etkisini hissettiklerini dile getirdi.

20 yıl sonra deprem, kuruyan Sındırgı Pınarını hayata döndürdü
20 yıl sonra deprem, kuruyan Sındırgı Pınarını hayata döndürdü

Yaşam

20 yıl sonra deprem, kuruyan Sındırgı Pınarını hayata döndürdü

Balıkesir Sındırgı'da yeni deprem
Balıkesir Sındırgı'da yeni deprem

Gündem

Balıkesir Sındırgı'da yeni deprem

Balıkesir yine deprem: 4.2 büyüklüğünde sallandı
Balıkesir yine deprem: 4.2 büyüklüğünde sallandı

Gündem

Balıkesir yine deprem: 4.2 büyüklüğünde sallandı

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!
Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

Gündem

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23