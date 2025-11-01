Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah 07.58’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi verilmedi.
Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bölgede bazı vatandaşlar evlerinden çıkarken, yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı uyarılarda bulundu. Sındırgı çevresinde yaşayanlar, depremin etkisini hissettiklerini dile getirdi.