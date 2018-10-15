Balıkesir'de polisten kaçarken apartman boşluğuna düştü
Bandırma ilçesinde, "tehdit ve hakaret" suçlarından hakkında yakama kararı bulunan şüpheli, polisten kaçmak isterken apartman boşluğuna düşerek yaralandı.15 Ekim 2018 Pazartesi 18:26
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "tehdit ve hakaret" suçlarından 3 ayrı arama kararı bulunan Yılmaz A'nın (42) Paşakonak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Ekiplerin geldiğini görünce kaçmaya başlayan Yılmaz A, bir anda dengesini kaybederek ikinci kattan apartman boşluğuna düştü.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Yılmaz A, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz A'nın bel bölgesi ve topuklarında kırıklar olduğu öğrenildi.
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