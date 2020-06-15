  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Polis kamerasına da yansıyan takibin ardından otomobilde 48 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:00:42 -
Balıkesir'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.Ö'nün Edremit ilçesinden Balıkesir'e uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin uygulama noktasında "dur" ihtarında uymayan G.Ö, otomobille kaçmaya başladı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, merkez Karesi ilçesinde aracı durdurdu.

Polis kamerasınca kaydedilen takibin ardından araçta yapılan aramalarda 48 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı