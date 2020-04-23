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Aktüel

Balıkesir'de polislerden "23 Nisan" konvoyu

2020-04-23 18:20:19 -
Balıkesir'de polislerden "23 Nisan" konvoyu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklara sürpriz yapan ekipler, Türk bayraklarıyla süsledikleri polis araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Barış Manço'nun "Bugün Bayram" adlı şarkısını çalarak çocukların bayramını kutlayan ekipler, mahalleleri dolaşarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

Zaman zaman siren çalan ekiplere, çocuklar ve büyükler evlerinin balkon ve camlarından Türk bayrağı sallayıp alkışlarla eşlik etti.

Polisler çocuklara bayrak da dağıttı.

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