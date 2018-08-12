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Balıkesir'de PKK'ya kalaşnikof operasyonu!

Balıkesir Ayvalık'ta, bir çay bahçesinde kalaşnikof satmak isterken yakalanan PKK'lı terörist yakalandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 18:36
Balıkesir'de PKK'ya kalaşnikof operasyonu!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kalaşnikof tüfek satmak isterken yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden hakkında "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak"tan işlem yapılan A.A'nın elinde bulundurduğu kalaşnikof tüfeği satacağı yönünde istihbarat aldı.

Harekete geçen ekipler, A.A'nın ilçedeki bir çay bahçesine çanta bırakıp ayrıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin bir süre sonra yeniden çay bahçesine gelmesinin ardından operasyon düzenleyen emniyet güçleri, A.A. ile çay bahçesi sahibi H.B'yi gözaltına aldı.

Çay bahçesinde arama yapan polis ekipleri, bir adet kalaşnikof tüfek ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

 

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 18:36
  1. Balıkesir
  2. PKK
  3. Kalaşnikof

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