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Balıkesir'de palamut için ağ attı, naylon çekti

Bandırma ilçesinde tekneyle balık avına çıkan Muammer Günay'ın (52), palamut umuduyla çektiği 4,5 kilometrelik ağdan, balık yerine naylon poşetler çıktı.

25 Eylül 2018 Salı 11:18
Balıkesir'de palamut için ağ attı, naylon çekti

Bandırma Körfezi'nde 'Kasırga' adlı balıkçı teknesiyle ava çıkan Muammer Günay, denize 4,5 kilometrelik ağ attı. Günay, palamut yakalamak umuduyla çektiği ağın balık yerine naylon poşet ve plastik maddelerle dolu olduğunu görünce şok yaşadı. Muammer Günay, tüm emeğinin boşa gittiğini belirterek, "Balık yok, balıkları denizde bıraktık, güzel naylonlar geldi" dedi.

Erdekli balıkçı Muammer Günay, hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Arkadaşım Muzaffer Kargın ile 8 saat naylon temizledik. Bandırma Körfezi'nde ağlarımızı palamut için atmıştık. Ancak ağlarımız, insanların yerlere atıp sellerle denize ulaşan naylon poşetlerle doldu. Balık harici her şey var. Özetle, denizi temizliyoruz, deniz çöplük olmuş."

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:18
  1. Bandırma

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