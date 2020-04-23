Balıkesir'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nebi Köseoğlu (24) yönetimindeki 10 KG 404 plakalı otomobil, Kalkım çevre yolu mevkisinde İ.K idaresindeki 34 NK 2371 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, Köseoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan A.G. (23) ise ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan A.G'nin tedavisi sürüyor.