Balıkesir'de otomobille çarpışan araçtaki 3 asker yaralandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 asker yaralandı.
Kasım A'nın kullandığı 34 CGP 152 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda, askeri personel Y.E.K. idaresindeki 10 JAA 136 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle jandarma minibüsü devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki 2 asker yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.