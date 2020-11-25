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Aktüel Balıkesir'de otomobilin çarparak yaraladığı köpek yeniden koşmaya başladı
Aktüel

Balıkesir'de otomobilin çarparak yaraladığı köpek yeniden koşmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:39:53 -
Balıkesir'de otomobilin çarparak yaraladığı köpek yeniden koşmaya başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda otomobilin çarpıp yaraladığı köpek, tedaviye cevap verdi, yeniden koşmaya başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeytinli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan çıkan otomobilin çarparak yaraladığı köpeğin tedavisi tamamlandı.

"Maske" ismi verilen köpek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Balıkesir Sokak Hayvanları Bakımevi'nde ameliyat edildi.

Başarılı ameliyatla iyileşen "Maske" yeniden koşmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, köpeğin iyileşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Erçel, ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü ve köpeğin kalçasına üç plak yerleştirildiğini vurgulayarak, "Ameliyatı kaldırması bile bir mucizeydi. Kendisi de yaşama tutunmak için çok mücadele etti. Tedavimiz güzel bir şekilde devam ediyor. 'Maske' artık hem yürüyebiliyor hem de koşabiliyor. Tam bir iyileşme için önümüzde biraz daha zaman var." ifadesinde bulundu.

11 Kasım'da, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, otomobil iki köpeği ezerek yoluna devam etmiş, Balıkesir Valiliğince sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştı.

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