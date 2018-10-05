Balıkesir'de otobüsün altında feci şekilde can verdi!

Balıkesir-Bursa otoyolu Endüstri Meslek Lisesi yakınlarında, yolun karşısına geçmek isteyen 44 yaşındaki Adil Levent Deniz’e Tugay D. yönetimindeki 35 PK 626 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Adil Levent Deniz yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Deniz’in cenazesi olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bursa Balıkesir otoyolunda trafikte yaşanan kısa süreli duraksamanın ardından akışa tek yönlü olarak kontrollü olarak izin verildi. Otobüste bulunan yolcular ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülürken soruşturma devam ediyor.