Balıkesir'de orman yangını
Dursunbey ilçesindeki yangına müdahale ediliyor12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:25
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 su tankeri ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.
Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.
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