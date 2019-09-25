Balıkesir'de okul ve iş yerlerini soyan hırsız yakalandı Balıkesir'de birçok okulu ve iş yerini soyan azılı hırsız yakalandı. Okul ve iş yerlerini soyan hırsızın, çaldığı malları internet üzerinden sattığı ortaya çıktı.

Balıkesir'de bulunan okulları ve iş yerlerini soyan azılı hırsız polisekipleri tarafından yakalandı. Mustafa A. adlı şahsın, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan okullardan ve iş yerlerinden; dikiş makinesi, el frezesi, matkap, kahve makinesi, blender, projeksiyon cihazı, 7 adet değişik marka modellerde dizüstü bilgisayar, su motoru, jeneratör ve cep telefonu çaldığı ve bunları internet üzerinden satışa çıkardığını tespit eden polisekipleri,yaptığı çalışma sonrası Mustafa A.'yı yakaladı. Mustafa A. yapılan soruşturma sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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