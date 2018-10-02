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Balıkesir'de okul çıkışı acı haber... Bir anda yere yığıldı

Gönen ilçesinde bir öğretmen, okulun önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

02 Ekim 2018 Salı 17:51
Balıkesir'de okul çıkışı acı haber... Bir anda yere yığıldı

Mehmet Akif Ersoy İlkokul' unda görev yapan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61), görev yaptığı okulun önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yılların sınıf öğretmeni A. Kamil Kalıpçıoğlu, okuldan çıktığı sırada fenalaşarak yere düştü.

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri uzun süre kendisine kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Kalıpçıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:51
  1. öğretmen

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