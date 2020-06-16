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Aktüel

Balıkesir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:26:38 -
Balıkesir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.

Ali Kunter A. (80) idaresindeki 34 K 0038 plakalı otomobil, Cunda Adası'na bağlı Mithatpaşa Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Mehmet Yaşar Salman'ın (71) kullandığı 10 YS 490 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Salman ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Salman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Salman'ın, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği üyesi ve Kıbrıs Gazisi olduğu belirtildi.

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