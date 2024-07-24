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Gündem Balıkesir'de "Kuyu-12" operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı!
Gündem

Balıkesir'de "Kuyu-12" operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 10:27:34 - 2024-07-24 10:27:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de düzenlenen "Kuyu-12" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, elebaşılığını Cemil Ay ile Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında aralarında elebaşıların da olduğu 43 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, 27'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise devam ettiğini kaydetti.

Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine, çetelere ve tefecilere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alış verişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işlediklerini anlatan Yerlikaya, suçtan elde edilen gelirlerin otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespitine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalarla av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altının da ele geçirildiğini aktardı.
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