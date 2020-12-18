  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza
Aktüel

Balıkesir'de kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:15:45 -
Balıkesir'de kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Mahallesi'ndeki bir lokalde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 21 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda yakalanan şüphelilere farklı suçlardan toplam 51 bin 275 lira ceza uygulandı.

İzinsiz ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen lokal mühürlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü
Gündem

Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü

Eskişehir'de bulunan ocaklardan çıkarılan beyaz altın ya da diğer adıyla lületaşı için Çin dahil olmak üzere birçok ülke sıraya girdi...
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Gündem

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip olan ve toplam maliyeti 13.6 milyar TL'ye mal olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi o..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay