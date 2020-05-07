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Aktüel

Balıkesir'de kumar oynanan eve düzenlenen baskında 13 kişiye 53 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:29:14 -
Balıkesir'de kumar oynanan eve düzenlenen baskında 13 kişiye 53 bin lira ceza kesildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen bir evdeki 13 kişiye toplam 53 bin 650 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı İkizçay Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Evin bir odasının iki yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiğini tespit eden ekipler, içeride bulunanları kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve kumar oynadıkları için Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 50 bin 500 lira ceza uygulandı. Evde bulunan bir kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler, iskambil kağıtlarına ve para yerine kullanıldığı değerlendirilen pullara el koydu.



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