Balıkesir'de köprünün korkuluklarına çarpan tır yandı Balıkesir'de içki taşıyan tır, köprünün korkuluk demirlerine çarpması sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin Ordu idaresindeki içki taşıyan tır, Susurluk-Bursa kara yolunun 10. kilometresinde Yaylaköy köprüsündeki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle içkişişeleri yola savrulurken, tır bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Kazada yola saçılan içki şişeleri nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, Susurluk Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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