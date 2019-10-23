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Balıkesir'de köprünün korkuluklarına çarpan tır yandı

Balıkesir'de içki taşıyan tır, köprünün korkuluk demirlerine çarpması sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:50
Balıkesir'de köprünün korkuluklarına çarpan tır yandı

Hüseyin Ordu idaresindeki içki taşıyan tır, Susurluk-Bursa kara yolunun 10. kilometresinde Yaylaköy köprüsündeki demir korkuluklara çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle içkişişeleri yola savrulurken, tır bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kazada yola saçılan içki şişeleri nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, Susurluk Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:50
  1. Ordu
  2. Bursa
  3. Susurluk Belediyesi
  4. tır
  5. yangın
  6. korkuluk demiri

YORUM YAZ

  • Bingazi Bingazi 15 sa önce
    Içki taşıyan TIR feci kaza yapmış. Bu millet bu içki ve sigaradan kendini kurtarmalı ve spor herkesin hayatında birinci öncelik olmalı. Ne para kalır insanda ne de sağlık kalır vücudunda.Aman içmeyin bu lanet alkolü satan firmalar mahvolmalı.yok olmalı....

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