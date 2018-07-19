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Balıkesir'de kan donduran cinayet! Küçük kız Pedagog eşliğinde anlattı

Balıkesir'de işlenen korkunç cinayet, polisleri harekete geçirdi. Arif Savaş isminde komşularını evlerine davet eden iki arkadaş, 4 ve 5 yaşında çocukların gözü önünde yaşlı adamı vahşice öldürdü. 4 yaşındaki kız çocuğu Pedagog eşliğinde kan donduran olayı polislere anlattı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:08
Balıkesir'de kan donduran cinayet! Küçük kız Pedagog eşliğinde anlattı

Balıkesir'de evlerinin balkonunda otururken iki kişinin halı taşıdığını gören vatandaşlar hırsızlık şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine hırsızlık ihbarı ile gelen polis ekipleri boş bir arazide erkek cesediyle karşılaştı. İlk anda kimliği belli olmayan cesedin Maltepe mahallesinde yalnız yaşayan Arif Savaş (80) olduğunu tespit eden ekipler geniş soruşturma başlattı. Savaş'ın ailesi ve yakın çevresinden aldıkları bilgileri toplayan cinayet büro ekipleri öldürülen Arif Savaş'ın, 4 yaşında kızı ve 5 yaşında oğlu olduğu öğrenilen ve aynı mahallede oturan komşusu Osman Ö.'ye maddi yardımda bulunduğunu tespit ettiler. Osman Ö.'nin sabah saatlerinde evinin önünde halı yıkadığı bilgisini de alan ekipler soruşturmayı derinleştirince korkunç cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE ANLATTI

Osman Ö.'nün arkadaşı Şahin Ö. ile birlikte Arif Savaş'ı evlerine davet ederek 2 çocuğun gözleri önünde yaşlı adamın kafasına sopa ile vurup ardından yastıkla boğarak öldürdükleri öğrenildi. Yaşlı adamı vahşice katledip halıya sararak boş bir araziye atan katil zanlıları ardından maktulün evine girerek para ve ziynet eşyası aradı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in takip ettiği olayda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Arif Savaş'ı öldüren Osman Ö.'nün 4 yaşındaki kızıyla pedagog eşliğinde görüşerek cinayetin ayrıntılarını öğrendi. Korkunç cinayete şahit olan iki kardeş, Devlet korumasına alınırken mahkemeye çıkarılan Osman Ö. ve Şahin Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 11:08
  1. Balıkesir
  2. Cinayet
  3. Pedagog
  4. İfade

YORUM YAZ

  • hasanhasan50 dk önce
    insanın aklı hafızası bir an donuyor.Allahım bu insanlğın gidişi hali ne yapmalı. bu zalimi içerde besle bu adaletmi velhasıl iman.iman iman olmayınca acınacak halimizdir.
  • PolatPolat1 sa önce
    Kanun düzenlemesi adı altında sürekli af çıkarılıyor. Cezalar zaten caydırıcı değil. İnsanlar sanki suç işlemeye teşvik ediliyor. Dürüst olmak, kanunlara saygılı olmak salaklık gibi algılanıyor. Böyle adalet kurumu dünyanın neresinde var.
  • AbdrhmanAbdrhman1 sa önce
    Nedir bu vahşet bu kadar kolaymı oldu adam öldürmek. En ağır cezayı verin ibretlik. Hatta idam cezası şart yetti gari
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