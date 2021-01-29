  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Balıkesir'de işçileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 9 yaralı
Yaşam

Balıkesir'de işçileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aralarında sürücünün de olduğu 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 00:57:00 -
Balıkesir'de işçileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işçi taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi de yaralandı.

Minibüs TIR'a arkadan çarptı

Bandırma - Biga Karayolu Hıdır Kavşağı Mevkii'nde meydana gelen kazada tavukhane sarım işçilerini taşıyan Galip D. idaresindeki 10 AEM 464 plakalı 12 kişilik minibüs, İsmail D. yönetimindeki 46 ACS 581 plakalı dorse takılı 46 EJ 660 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

 

9 yaralı

Kazada minibüs sürücüsü Galip Dinçer ile minibüsteki işçilerden Hüsemettin Sargın ve Mehmet Durgut yaşamını yitirdi. Minibüste bulunanlardan ikisi Suriye uyruklu toplam 9 kişi de yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen çok sayıda ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamiduddin Yoldaş'tan flaş açıklama: İki ülke arasındaki krizi Türkiye çözebilir
Dünya

Hamiduddin Yoldaş'tan flaş açıklama: İki ülke arasındaki krizi Türkiye çözebilir

Afganistan'ın Tahar Vilayeti Milletvekili Hamiduddin Yoldaş, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan anlaşmazlıkları Türkiye'nin çözebilece..
İçişleri ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi
Gündem

İçişleri ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, MİT, KOM Dairesi ve KKTC polisinin ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet yiğit Türkiye'ye ge..
Okullar ne zaman açılacak? Hükümetten açıklama
Gündem

Okullar ne zaman açılacak? Hükümetten açıklama

Sosyal medya hesabından okulların açılmasını isteyen öğrencilerin görüntülerini içeren bir video paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay